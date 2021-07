Il quartiere di Olbia Bandinu.

E’ iniziato da zona Bandinu il tour nei rioni e nelle frazioni, promosso dalla lista civica Olbia Democratica di Augusto Navone, avversario di Settimo Nizzi alle prossime elezioni comunali.

L’incontro di Navone.

Navone ha scelto per primo il quartiere Bandinu, finito al centro delle polemiche per il taglio degli alberi di via Imperia. Nel quartiere, secondo il candidato, ci sarebbero diversi problemi: dalle piazzette e le strade degradate, agli edifici abbandonati e al vandalismo. E non c’è traccia di un parco giochi. Pochi mesi i cittadini avevano depositato una raccolta di firme indirizzata al Comune per dare un’area ai più piccoli, rimasta lettera morta. “Ciò non deve succedere, e proprio per questo sono convinto che siano necessari i contratti di quartiere – ha dichiarato Navone, che rilancia l’istituzione delle circoscrizioni -. Uno strumento di democrazia partecipativa che dà concretezza alla programmazione strategica”.

Segnali di disagio giovanile nella piazzetta di via Vicenza, per il candidato. “Non possiamo fermarci alla censura e alla sanzione – ha commentato Navone -, ma dobbiamo accoglierli e prendercene cura con progetti e attività che diano loro motivazione e obiettivi, offrendogli delle alternative alla noia”.

Le proposte dei residenti e le voci dei bambini. “I marciapiedi ce li siamo fatti da soli – hanno detto alcuni partecipanti all’incontro di ieri sera -. Le vie che portano alla scuola sono molto pericolose, ogni giorno i bambini e i ragazzi rischiano l’investimento. Perché non fare anche qui una strada riservata per l’accesso agli edifici scolastici così come in altre zone?”. Tra i rimostranti pure la piccola Federica: “Io vorrei andare a scuola in bici ma non c’è la pista ciclabile”, ha protestato.

Queste alcune delle questioni emerse nell’incontro di ieri. “Ripartiamo da qui – ha concluso Navone –, ripartiamo dal dialogo, da un patto tra cittadinanza e amministrazione da sottoscrivere a inizio legislatura. I cittadini devono diventare i protagonisti, il cuore pulsante dell’azione amministrativa”.

