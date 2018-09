La Farmacia Pittulongu inaugurata oggi.

A Olbia c’è una nuova farmacia. La “Farmacia Pittulongu” inaugurata al Centro Commerciale Gallura. Non sarà solo un servizio in più per i cittadini, ma sarà la prima farmacia in Gallura ad aprire grazie al “concorso straordinario” approvato nel 2012.

Dopo 5 anni di attesa, frenati dalla burocrazia, i professionisti Pierluigi e Laura Ghisu ce l’hanno fatta. “Siamo riusciti ad essere i primi in Gallura – dice il dottor Ghisu-. Adesso sappiamo che a Olbia apriranno presto altre 4 farmacie più due a Budoni e Arzachena”.

Cosa è il concorso straordinario? Il decreto Cresci Italia, approvato dal governo Monti nel 2012, prevedeva l’abbassamento del quorum, ovvero il numero di farmacie per abitanti. Questo permetterà l’apertura delle nuove farmacie tramite concorso straordinario.

Prima di questo nuovo provvedimento l’accesso alla titolarità penalizzava i giovani. “A 42 anni senza questa legge non avrei potuto aprire la mia farmacia anche se ho superato il concorso a pieni voti. Risultavo in fondo ad una lista – spiega la dottoressa Ghisu -. Questa legge ha permesso di associarsi, sommando punteggi e titoli”.

Tanti servizi e novità nella “Farmacia Pittulongu”. “Vogliamo ascoltare le persone. Qui vengono persone con varie problematiche anche gravi e a loro vogliamo comunque trasmettere un sorriso”, conclude la dottoressa Ghisu.

