L’appuntamento in piazza Gallura.

Prende il via questa sera, 1 settembre, alle 21,30, la terza edizione del San Teodoro jazz festival. A dare il via ai concerti sarà Laura Taglialatela cantante napoletana che, accompagnata dalla sua band, presenterà il suo album di debutto The Glow.

Si proseguirà domani sera, alla stessa ora, con il Chamber Metropolitan Trio, che porterà, da Parigi swing, bounce e la purezza classica del jazz. La sera del 3 settembre, invece, saranno protagonisti La Squadra. Una creazione apposita per il San Teodoro jazz all’insegna del ritmo. Con protagonista due batterie un contrabbasso e due fiati, sassofono e clarinetto.

I concerti si terranno sul palcoscenico di piazza Gallura. In ognuna delle 3 serate, al termine dei concerti, prenderà vita, in piazza Mediterraneo, un jam session che vedrà protagonisti i musicisti del festival.

