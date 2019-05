Rifiuti gettati in strada vicino all’aeroporto di Olbia.

La stagione estiva è alle porte e con sé si porta anche il malcostume dell’abbandono dei rifiuti in strada. Il cumulo di rifiuti è stato avvistato oggi nei pressi dell’aeroporto di Olbia.

Tra i rifiuti anche qualche ricordo della stagione appena finita, come una stufa elettrica; poi scatoloni, sacchi di plastica e tantissime bottiglie di alcolici. Un bel biglietto da visita per chi atterra a visitare la città per godersi i primi raggi del sole.





