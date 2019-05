L’incentivo alle attività del centro.

C’è tempo fino al 18 giugno per presentare le domande per il contributo alle attività commerciali del centro storico di Arzachena. L’incentivo è destinato alle imprese di nuova costituzione o che abbiano aperto una nuova sede legale ed operativa nel centro storico del Comune di Arzachena in data successiva al primo gennaio 2018.

La finalità è quella di agevolare il mantenimento dell’occupazione e di favorire l’insediamento di nuove attività produttive e promuovere il rilancio del vecchio quartiere. La quantificazione del contributo è condizionata dalla sommatoria dei tributi comunali, IMU, TARI, TOSAP e imposta sulla pubblicità, che costituisce il limite attribuibile ad ogni commerciante fino ad un massimo di 3 mila euro.

Il vincolo imposto dall’amministrazione è che la somma ottenuta venga reinvestita nell’acquisto di beni e servizi utili allo svolgimento dell’attività. Le domande devono essere presentate a mezzo pec all’ufficio protocollo del Comune.

