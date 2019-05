Le previsioni del tempo a Olbia e in Gallura.

Dopo una primavera dal sapore invernale, la voglia di estate è alle stelle. Ma quando arriverà? Dopo l’ultimo tardivo colpo di coda quasi invernale della prima e due prime settimane del mese, caratterizzate da freddo e acquazzoni, l’ora del primo sole in spiaggia è sempre più vicina.

Questa settimana a Olbia e in Gallura è cominciata in maniera zoppicante, con piogge, nuvole e tanto vento e le temperature non sono ancora riuscite a raggiungere i 25 gradi. Da domani le cose cominceranno gradualmente a cambiare.

Si comincia con un cielo sgombro di nubi già dalla giornata di domani. Le temperature calde però si faranno attendere fino a domenica. Infatti, a Olbia domani ci sarà un clima mite e le temperature aumenteranno gradatamente in questi giorni fino a raggiungere, con l’entrata nel mese di giugno, le medie stagionali, anche se non ci sarà ancora caldo.

Nella giornata di mercoledì 29, infatti, le temperature massime raggiunte a Olbia saranno di 21 gradi. A Tempio invece saranno piuttosto freddine per la media di tardo maggio, con soli 16 gradi. Quel che è certo, però, che la domenica si potrà andare in spiaggia, perché la massima registrata a Olbia è di 27 gradi.

