Olbia in aiuto degli animali più bisognosi con “Mille Ciotole di Affetto”

Appuntamento per sabato 14 dicembre.

La Sezione Enpa di Olbia e l’Ipermercato Auchan di Olbia a chiusura di questo anno molto fruttuoso, uniscono le forze in aiuto dei pelosetti più bisognosi.

Sabato 14 dicembre, dalle ore 8 alle 21, presso l’ipermercato Auchan di Olbia, tutti i clienti potranno trovare una serie di sconti sul petfood che potranno donare al punto di raccolta del “Banco AlimentAnimali” di Enpa.

Grazie a questa collaborazione e alla grande sensibilità delle persone che hanno voluto essere parte attiva nelle due precedenti edizioni 2019, è stato possibile raccogliere e distribuire sul territorio l’equivalente di circa 5.800 pasti per gatti e 4.100 per cani. Un risultato eccezionale.

Il territorio olbiese è vasto e presenta un costante aumento del randagismo: i volontari, da soli, non riuscirebbero a far fronte a tutte le esigenze, così queste iniziative risultano fondamentali per il sostentamento degli amici a 4 zampe.

