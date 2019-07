Cumulo di rifiuti segnalati a Olbia.

Restano sotto il sole cuocente per settimane intere. Sacchi pieni di rifiuti abbandonati ovunque. Le segnalazioni sono tantissime. L’ultima riguarda una discarica abusiva accanto all’ex sede del Sert in via Ghiberti.

E’ un’area ormai abbandonata e nessuno di prende la briga di raccoglierli. Sopratutto con la stagione estiva l’inciviltà a Olbia diventa un fenomeno dilagante, con segnalazioni anche nel centro storico. E con il caldo torrido si rischia di innescare un problema di ordine sanitario.

