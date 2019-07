L’attore Will Smith in Costa Smeralda.

Continua il via vai di super vip al Pervero Golf Club di Porto Cervo. Nella mattinata di ieri, 19 luglio, è stato il turno di Will Smith. Di buon mattino l’attore hollywoodiano è sceso dallo yacht su cui sta trascorrendo una vacanza in Costa Smeralda, per una partita sul campo a 18 buche.

Sport in cui l’attore si diletta nel tempo libero. Al termine della partita Smith si è fatto immortalare in alcune foto ricordo dal Conzorzio della Costa Smeralda, per poi raggiungere di nuovo la sua famiglia che lo aspettava sullo yacht.

