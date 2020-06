La frazione di Berchideddu.

Dimenticati. Così si sentono i residenti di Berchideddu, frazione di Olbia con poco più di 1000 abitanti. Da alcuni anni manca l’ufficio postale, non ci sono mezzi pubblici, il degrado sta diventando lampante.

“Gli abitanti, sopratutto i più anziani, devono recarsi a Olbia o Loiri per andare alle poste – denuncia il consigliere di M5s Roberto Ferinaio, che a Berchideddu -. Da 4 anni questa frazione è abbandonata. Ora viene rispolverata dall’amministrazione un’altra promessa che già non era stata mantenuta 3 anni fa”. Il riferimento è alla nuova piazza, che il Comune vuole realizzare.

“L’Aspo svolge il servizio solo tre volte al giorno – prosegue il consigliere -. Gli abitanti sono isolati se non hanno un’auto per recarsi a Olbia”. Ma non è solo Berchiddeddu ad avere problemi. “A Sa Castanza il depuratore non funziona e ogni anno si spende 80mila euro di autospurgo”, conclude Ferinaio.

(Visited 98 times, 99 visits today)