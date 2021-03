La richiesta del proprietario di una villa a Porto Rotondo.

Il più delle volte un Puc è utile proprio per prevenire alcune pretese da parte dei privati. Come nel caso di una spiaggia a Porto Rotondo. Il proprietario di una villa ha chiesto venisse eliminata la viabilità di accesso alla stessa, perché previsto l’esproprio di un pezzo del terreno in cui si trova la sua abitazione. Parliamo di una delle spiagge che si trovano a Punta Volpe, la spiaggia Hruska.

La proposta non è stata chiaramente accolta dalla Commissione urbanistica e Consiglio comunale. “Questo è il tipico esempio di come noi dobbiamo respingere esempi di questo tipo – ha detto il consigliere di Coalizione Civica Davide Bacciu -. Questo signor X, peccato che non si può fare il nome, chiede praticamente di eliminare l’accesso alla spiaggia. Siamo contro assolutamente a queste osservazioni, ci mancherebbe che qualcuno pensasse non si possa accedere alla spiaggia tramite percorsi”.

(Visited 483 times, 483 visits today)