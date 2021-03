Gli atti vandalici a Olbia.

Sono sempre di più gli atti vandalici a opera di giovanissimi nelle varie parti di Olbia e diverse la segnalazioni che sono arrivate dai cittadini. A Murta Maria solo pochi giorni fa è stato distrutto il vetro di una finestra della scuola nella frazione.

Un altro atto vandalico è stato registrato nel quartiere San Simplicio, che preoccupa per la situazione di degrado. Qualcuno ha gettato numerosi volantini pubblicitari in strada, sparpagliandoli in via Fiume d’Italia, come fosse un tappeto. Infine, in via Barcellona l’11 marzo scorso le telecamere di un’abitazione hanno filmato due adolescenti imbrattare i contatori dell’Enel.

