La storia di una donna disabile di Olbia.

Le problematiche di molti quartieri periferici di Olbia sono tristemente note, così anche ciò che le persone con disabilità devono affrontare ogni giorno.

La storia di Francesca (nome di fantasia), una donna disabile di Pittulongu, dovrebbe fare riflettere tantissimo. La signora vive prigioniera in una casa della frazione di Olbia perché con la sua carrozzina non riesce ad attraversare la strada fortemente dissestata. Questa storia ha colpito una turista in vacanza ad Olbia che ha denunciato la situazione della strada di via del Titano.

“Da sola non può muoversi da casa, accompagnata è pericoloso e comunque davvero faticoso – ha detto la donna –. Non è una strada privata e credetemi è davvero triste vedere una persona costretta a stare in casa per un disservizio del genere. Penso a questa persona straordinaria, penso a persone anziane o con difficoltà motorie ma penso anche a mamme con il passeggino”.

Un appello che diventa ancora più importante perché oggi è anche il compleanno di Francesca e si spera che non sia lasciata sola dalle istituzioni e che si possa provvedere al più presto a sistemare la strada che la porta a casa.

(Visited 693 times, 693 visits today)