L’evento Olbia in fiore in centro.

È stata inaugurata oggi con grande successo, la prima giornata dell’evento florovivaistico, Olbia in fiore. Un grande flusso di visitatori si è riversato per le vie del centro sia ad ammirare le composizioni floreali e vivaistiche situate lungo il corso, sia per acquistare piante e fiori dai vari stand, ma anche per godere dei locali e negozi aperti tutto il giorno in occasione della manifestazione.

La passeggiata di Olbia in fiore si apre dal Comune fino alla fine del corso e presenta, lungo il tragitto, giardini con alberi, ulivi secolari, fiori colorati e piante acquistabili. A metà percorso è situata l’installazione a muro di una fontana costeggiata da un sentiero in erba percorribile e floreale da ambo i lati.

Si arriva poi a Piazza Regina Margherita con lo stand di Cera Sarda con la sua opera al centro della piazza ricoperta da mosaici colorati.

In piazza Matteotti è possibile gustare cozze gratinate, in pastella e fritte in coni da passeggio, il famoso street food, grazie ai ragazzi dello stand di molluscocultori, Shardana Mitili.

Alla fine della passeggiata si trova l’area bimbi con giochi, truccabimbi e bancarelle sempre a tema floreale.



















