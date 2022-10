Le 500 invadono il centro di Olbia, maxi raduno colorato in riva al mare

Decine di 500 sfilano per le strade di Olbia

Grande raduno delle mitiche 500 nel centro di Olbia. L’Associazione500, che appartiene al più grande Club di modello al mondo “Fiat 500 Club Italia”, ha scelto la Gallura per questa due giorni di raduno. Nel pomeriggio di sabato i conducenti delle piccole utilitarie colorate si sono ritrovati al Molo Brin, davanti al Comune per fare l’appello.

Oggi sono tornati tutti lì per le iscrizioni formali e per dare inizio alla scenografica passeggiata che ha attraversato Olbia. Un caratteristico fiume di auto colorate che poi raggiunge Pittulongu per il pranzo che suggella l’ottima riuscita del raduno Città di Olbia.