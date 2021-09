Un esercito di Fiat 500 d’epoca invade le strade di San Teodoro

Circa un centinaio i partecipanti al raduno di San Teodoro.

Un esercito di Fiat 500 ha invaso domenica le strade della Gallura e di San Teodoro. Le auto hanno fatto un giro del centro e poi si sono fermate nella piazza. Gran parte della Sardegna presente con auto provenienti da Ozieri, San Gavino, Tempio, Thiesi, Ploaghe, e altri centri fuori provincia.

Moltissimi gli appassionati di questa vettura anche in Sardegna e il Club Fiat 500 di Florinas, conta di diverse sezioni in Sardegna come quella di San Teodoro. Grazie a quest’ultima, si è organizzato questo evento che ha superato ogni aspettativa coinvolgendo circa 100 partecipanti con la presenza di molte fiat 500 e anche altre auto fuori serie rigorosamente d’epoca.



Una vera attrazione per tutto il Centro Gallurese. Grazie all’ Amministrazione comunale e alla collaborazione del Comando di polizia municipale il centro Teodorino, è stato chiuso al traffico e riservato all’evento, per l’esposizione delle auto e promozione prodotti del territorio grazie anche alla Associazione di Arti e Mestieri.

La manifestazione motoristica, ha reso ancora vivo il bellissimo paese in fine stagione, dove sono stati ottemperati tutti gli accorgimenti e relative disposizioni Anti Covid.