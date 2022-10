Il pasto di un gabbiano in spiaggia La Maddalena

Un gabbiano che si divora un’occhiata tra i turisti è stato filmato in spiaggia a La Maddalena. Nelle acque della cala di Spalmatore una presenza fissa è quella delle occhiate, anche di grandi dimensioni, che nuotano in mezzo ai bagnanti. In piena stagione turistica ricevono sempre qualche tozzo di pane dai tanti turisti che affollano quel tratto di litorale maddalenino riparato dal ponente. E le occhiate si devono contendere i pasti con i gabbiani, altra presenza fissa a Spalmatore. Verso l’ora del tramonto, quando spariscono asciugamani, sdraio e ombrelloni, i gabbiani avanzano lungo la spiaggia a cercare qualche avanzo dimenticato dagli essere umani.

A ottobre ci sono ancora bagnanti e turisti, quest’anno prevalentemente tedeschi, ma forse non abbastanza per garantire pasti completi per tutti. A quel punto, torna in vigore la legge del più forte. Davanti ad adulti e bambini stupefatti il più grande dei gabbiani presenti ha catturato una grande occhiata per consumare il pasto in spiaggia. Davanti ai bambini che accorrevano, il gabbiano ha incominciato a inghiottire quel pesce più grande del suo becco. Per poi far sparire la coda nella sua gola e tornare tranquillo sul mare a gustarsi quel pasto, decisamente a chilometro zero.