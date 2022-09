Sciopero nazionale dei pullman, ecco gli orari e i servizi garantiti a Olbia

Il 16 settembre c’è uno sciopero nazionale: ecco gli orari garantiti a Olbia

Venerdì 16 settembre ci sarà anche a Olbia lo sciopero nazionale e riguarderà i trasporti. Dalla società Aspo comunicano quali saranno gli orari e i servizi garantiti nonostante la mobilitazione di otto ore indetta dai sindacati. Gli studenti potranno andare a scuola in pullman, ma è probabile che debbano trovare un altro modo per tornare va casa. Il trasporto pubblico, infatti, sarà garantito nella fascia oraria tra le 5.30 e le 9.59, poi ci potranno essere interruzioni e sospensioni fino alle altre ore in cui sarà garantito: dalle 18.30 alle 23.59. Nessun problema, assicurano da Aspo, per gli scuolabus e per il trasporto di disabili. “Si comunica che potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento delle corse in base all’adesione – precisano -. Si comunica altresì che lo sciopero coinvolge per l’intera giornata il personale amministrativo”.