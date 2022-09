La famiglia Fumagalli festeggia Puntaldia con un’opera di Sciola

Puntaldia compie 40 anni e li festeggia col ricordo del suo fondatore e un’opera di Pinuccio Sciola. Nei primi anni Settanta Peppino Fumagalli, fondatore del marchio Candy elettrodomestici, sulla costa di San Teodoro ha dato vita a Puntaldia. Ma è nel 1982 che è nato il Consorzio ed è arrivata la piazzetta. Sabato 17 settembre davanti a sindaca e parroco di San Teodoro il ricordo di Fumagalli arriva con la proiezione del trailer di un documentario su di lui. Il video è stato realizzato dal regista Massimiliano Finazzer Flory, che sarà presente alla proiezione.

La festa a Puntaldia

Per festeggiare Puntaldia verrà presentata una scultura dell’artista Pinuccio Sciola, tra i più amati da Peppino. L’opera dal titolo “Vela” nasce presumibilmente tra fine 2015 e inizio 2016. Si tratta quindi di una delle ultime realizzazioni dell’artista di San Speraste. Alta oltre 3 metri, è realizzata utilizzando il biancone di Orosei ed è caratterizzata da tracce di lavorazione – eseguite a mano e con disco diamantato – che simulano i movimenti delle onde.

“Dietro la nascita di Puntaldia c’è una storia di amore per la Sardegna e di rispetto per la bellezza di questa terra – ricordano dal Consorzio -. È stato il desiderio di mantenere inalterato questo splendido angolo della Gallura che ha spinto i fratelli Peppino, Niso ed Enzo Fumagalli a dar vita ad un progetto ambizioso per la realizzazione di case e strutture inserite con discrezione nel territorio. In armonia con i colori e le forme dell’ambiente circostante affidando la progettazione agli architetti Gamondi e Antonioli“.

“Inserita nell’area marina protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo, Puntaldia si estende per più di 80 ettari . Tra le strepitose bianche spiagge di Lu Impostu, Cala Brandichi e La Cinta e il prezioso ecosistema della Laguna di San Teodoro – si ricorda in una nota -. Un contesto naturale di rara bellezza in cui spicca il Due Lune Puntaldia Resort&Golf“.