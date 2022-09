Nostra Signora de La Salette, festa patronale a Olbia

Partono a Olbia i festeggiamenti per Nostra Signora de La Salette. “La festa è un’occasione molto importante per scoprire e approfondire l’attualità del messaggio della Madonna apparsa a La Salette il 19 settembre 1846 – spiega il parroco, don Gianni Sini -. Il periodo storico in cui stiamo vivendo ci richiama a riscoprire il valore salvifico della nostra fede e del nostro battesimo e a vivere con coerenza, maggior impegno e partecipazione la nostra vita cristiana”.

Il programma a Olbia:

Venerdì 16 settembre

Ore 18 Raduno delle bandiere e benedizione nella piazza Nostra Signora de La Salette.

Ore 19 Santa Messa animata presieduta da padre Gianfranco Zintu, superiore della comunità Missionari della Consolata di Olbia.

Sabato 17 settembre

Ore 19 Santa Messa presieduta dal Monsignor Corrado Melis, Vescovo della diocesi di Ozieri e animata dal coro liturgico “Nostra Signora de La Salette” diretto da Franco Lilliu.

Ore 20 “I tanti volti della Bibbia”, relatore Michele Antonio Corona (L’incontro si terrà in Chiesa)

Domenica 18 settembre

Ore 08 santa Messa presieduta dal parroco don Gianni Sini;

Ore 10 santa Messa presieduta dal parroco

Alle 19 santa Messa presieduta da presieduta da padre Gianfranco Zintu animata dal coro “Maria Immacolata” diretto da Franco Napolano

Dopo la Santa Messa, negli spazi esterni della parrocchia, ci sarà un momento conviviale.



Lunedì 19 settembre

(Anniversario dell’apparizione a La Salette 19 settembre 1846)

Ore 8 Santa Messa presieduta dal parroco don Gianni Sini e trasmessa in diretta da Radio Maria su tutto il territorio nazionale

Ore 19 Santa Messa presieduta dal Cardinale Angelo Becciu e animata dal coro “Lorenzo Perosi” diretto da Maria Grazia Garau.

Seguirà la fiaccolata accompagnata dal coro “Olbia Folk Ensemble” per le seguenti vie con la partecipazione di tutte le bandiere dei vari comitati. Le vie interessate saranno: partenza dalla Parrocchia di N.S. de La Salette, via Brunelleschi in direzione di via Veronese, via Veronese, via Raverti, via Sangallo, via Vignola, attraversamento viale Aldo Moro per via Ciro Menotti, si scende verso via del Moro, via A. di Cambio, via Donatello, via G.L. Bernini sino all’intersezione con viale Aldo Moro attraversandolo, per immettersi in via Leonardo da Vinci, via Tiepolo, via Ghiberti, via Sangallo sino a svoltare in via Maderno, deviazione per via Vasari, via Palladio, via Veronese e via Pisano per ritornare alla Parrocchia de La Salette.