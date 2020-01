Sinergest perde i bus del porto di Olbia.

Sinergest perde i bus per il porto di Olbia. E due lavoratori, che era impegnati fino allo scorso fine anno per questo servizio, restano, quindi, al momento, a casa. Erano stati licenziati il 31 dicembre scorso e non si sa se saranno riassorbiti dalla Turmo Travel, che si è aggiudicata la gara.

Tre lavoratori, invece, con contratto part time verticale saranno riassunti a maggio, così come altri tre dipendenti che si occupavano dell’infopoint dentro la stazione marittima Isola Bianca.

(Visited 253 times, 253 visits today)