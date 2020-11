I lavori di restauro alla casa parrocchiale di San Simplicio.

Si attende l’ok della Soprintendenza per i lavori di restauro di Villa Panedda, la sede della casa parrocchiale di Olbia di via Fausto Noce. “I lavori saranno finanziati grazie alla generosità dei fedeli con le loro offerte”, precisa il parroco della Basilica di San Simplicio don Antonio Tamponi.

Le stanze saranno dotate di riscaldamenti e le classi per il catechismo saranno ristrutturate e rese più accoglienti per svolgere le ore di catechismo. Per quanto riguarda le cifre investite a fine anno verranno completati i rendiconti del bilancio consultivo della parrocchia.

