Lo ha comunicato l’assessore alla Sanità Nieddu.

In Sardegna le prime dosi di vaccino arriveranno a Gennaio. A dare la notizia l’assessore alla sanità Mario Nieddu che si è confrontato il Commissario straordinario Domenico Arcuri, nominato responsabile del piano di distribuzione di vaccini.

Al momento non si hanno stime di quante dosi arriveranno alla Sardegna ma la regione si dovrà preparare alla distribuzione del vaccino, per il quale è fondamentale mantenere una temperatura molto bassa durante le fasi di trasporto. Quello dell’azienda farmaceutica Pfizer ad esempio necessita di una temperatura di -70 gradi perchè non si degradi.

