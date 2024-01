L’Open day a Olbia.

Il Liceo Scientifico Statale “Lorenzo Mossa” di Olbia apre le sue porte all’iniziativa “Scuola Aperta – Open Day”, dedicata alle famiglie e agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie superiori di primo grado. L’evento si terrà giovedì 18 gennaio, dalle ore 15 alle 18, presso la sede centrale in via Campidano.

Durante questa speciale giornata, il Liceo presenterà i suoi corsi di studio, offrendo una panoramica approfondita sul Liceo Scientifico, il Liceo Scienze Applicate e il Liceo Scienze Umane. L’obiettivo principale è fornire agli studenti e alle loro famiglie un’opportunità concreta di conoscere da vicino le offerte formative della scuola superiore, agevolando così la scelta del percorso più adatto alle loro inclinazioni e aspirazioni.

L’iniziativa assume un ruolo cruciale nell’ambito delle attività di orientamento in ingresso, offrendo un momento prezioso di interazione e approfondimento. Si invita calorosamente gli interessati a partecipare e a sfruttare questa occasione per esplorare il Liceo Scientifico Statale “Lorenzo Mossa”, con la consapevolezza che la decisione sulla scelta della scuola superiore è di fondamentale importanza per il futuro accademico e professionale dei giovani.

