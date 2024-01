Incidente a Pittulongu, un ferito in ospedale

Verso le 6.30 di stamattina i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti per un incidente stradale con un ferito a Pittulongu. Per cause ancora da accertare un’auto è finita fuori strada ed è volata verso un campo da padel. Il mezzo si è ribaltato e ha finito la sua corsa in un dislivello di circa due metri.

A bordo dell’auto c’erano due persone. Uno degli occupanti non ha avuto bisogno di assistenza, mentre l’altro è stato accompagnato all’ospedale di Olbia per accertamenti da un’ambulanza del 118. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti anche i carabinieri di Olbia.

