Un nuovo centro padel a Olbia.

Il padel, ultima tendenza del tennis, sbarca anche in Gallura e nascono i primi centri sportivi. Nella zona industriale ha aperto recentemente Olbia Padel Club, un centro sportivo al chiuso con molti servizi al suo interno.

La struttura si trova in via Mincio 40 e possiede 2 campi di ultima generazione coperti, dove è possibile giocare anche in inverno, di cui uno panoramico. Al suo interno c’è anche un bar, con area relax e spogliatoi. Non manca nemmeno il cowoking space dove è possibile anche connettersi con WiFi. Per la bella stagione sono in arrivo altri 4 campi sul tetto, con una meravigliosa vista mare sul golfo di Olbia.

Il padel è uno sport destinato a diffondersi anche in città, sempre in zona industriale esiste un progetto per la realizzazione di un campo in località Tanca Ludos, dove attualmente c’è una pista abbandonata. Per questo intervento sono stati investiti 1milione e 200 euro.