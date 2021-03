Il pavone per Porto Rotondo.

Il pavone è tornato sulle strade di Porto Rotondo. Un anno fa, più o meno nello stesso periodo, era stato avvistato a passeggiare nella stessa frazione durante il lockdown. Il variopinto uccello camminava lungo la strada che si trova all’altezza di Monte Ladu, approfittando della tranquillità di stamattina.

A trovarlo una passante, preoccupata che l’animale possa non riuscire a far ritorno all’abitazione del suo proprietario. L’appello, fatto con lo scopo di trovare i padroni, ha fatto il giro dei social in pochi minuti. A scongiurare la possibilità che l’animale si sia perso sono alcuni residenti, che hanno riferito di aver visto il pennuto più volte nello stesso quartiere. Il pavone ha comunque scatenato parecchie curiosità a Olbia, rimasti affascinati dallo strano incontro e dal piumaggio colorato dell’uccello.

(Visited 245 times, 246 visits today)