Il pavone in giro indisturbato per le vie.

Si aggirava indisturbato a Porto Rotondo nel primo pomeriggio di oggi un maestoso pavone che passeggiava in mezzo alle strade desolate. In questo periodo di quarantena forzata, la natura ha dato sfogo nella maniera più varia e gli animali si sono rimpadroniti degli spazi dell’uomo popolandoli e facendoli propri. Questo maestoso animale, a quanto pare appartenente ad una villa in zona, esce senza paura vagando per le vie di una Porto Rotondo deserta che quest’anno non ha ancora visto l’arrivo dei proprietari delle case o dei turisti che già dal periodo pasquale iniziavano a popolare la zona.

