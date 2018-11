Investito un pedone.

E’ avvenuto questa sera un grave incidente in via Imperia a Olbia, intorno alle 19.30. Dalle prime informazioni pare che un’auto, ad alta velocità, abbia investito un pedone. Ancora da capire se il pedone abbia attraversato in un punto privo di strisce pedonali. Il pedone investito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia ma non si conoscono al momento le sue condizioni. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e la polizia locale, che sta compiendo accertamenti per capire la dinamica dell’incidente.

