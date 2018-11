A Olbia Chiquito e i suoi ballerini Dominican Power per un grande evento latino

Appuntamento al Zù Pietru Club.

Sabato 1 dicembre, dalle ore 22.30, grande evento latino in Sardegna. Appuntamento presso il Zù Pietru Club, (situato in zona industriale, via Corea 29a ad Olbia) sede ufficiale del Salsaloca, il direttore artistico Gianni Berardini presenta da Rai1 Ballando con le Stelle l’artista Domenicano special guest star: Chiquito e i suoi ballerini Dominican Power.

ancora una volta è il Salsaloca a rendere protagonista la Sardegna in questa presentazione internazionale fra cultura, musica e spettacolo nella danza caraibica, ospitando nell’isola la compagnia di ballo Chiquito y Dominican Power, composta da: Chiquito, Alice, Miguel, Giorgia, Josè, Ambra e la Joven Salomè, artisti riconosciuti tra i migliori ballerini al mondo di Salsa, Bachata Dominicana, Dembow, Reggaeton, Hip Hop, Jazz Latino, Capoeira, Afro e Rumba.

Chiquito, ballerino più volte campione di Danza Latino Caraibica conosciuto in tutto il mondo per le sue notevoli doti artistiche che lo differenziano nel suo genere grazie a una solida base della cultura latina e danza contemporanea, sempre presente nei più importanti Salsa Congress internazionali, specializzato nella danza acrobatica, ma sempre pronto a sperimentare le nuove tendenze musicali urbane più in voga del momento, si presenta nell’isola per tutti gli amici del Salsaloca con uno spettacolo coreografico da non perdere, coinvolgendo il popolo latin salsero della Sardegna.

Yovanny De Jesus Moreta conosciuto meglio come Chiquito artista Domenicano di rilievo mondiale, vincitore degli Award nel 2007 2008 come miglio ballerino, Palmarès Campionato nazionale di danza 1° classificato nel 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, ballerino internazionale di grande fama, presente nei congress più prestigiosi, ospite nelle trasmissioni più celebri dedicate alla danza, è stato selezionato come coreografo e ballerino nella produzione anglo americana Vertigo/BBC del film StreetDance 2, attualmente presente nel programma televisivo su Rai1 Ballando con le Stelle, reduce dal film The Latin Dream.

Ora tutto per noi al Salsaloca!! con questo strepitoso spettacolo organizzato dal Salsaloca (movimento latino caraibico in Sardegna) e grazie alla presenza di un grande artista internazionale la Sardegna firma un grande appuntamento aperto a tutti, cosi coinvolgendo anche le migliori scuole di danza provenienti da tutta l’isola con i protagonisti della salsa e danza caraibica in Sardegna. saranno proprio loro i maestri ballerini Douglas Pruna, Kenia Fundora, Angela Jauregui, Simone Loriga e dallo stile tutto Portoricano il Maestro Alex Indragoli e Manuela Deiana, Tolly Bonaventura, Momar Mane, Mari Mari, Manuele Corrias con tutto il Salsaloca, ad avere il compito di aprire le danze per una vera serata Caliente, in consolle a proporre il meglio della musica latino americana i dj più competenti del settore Gianni Berardini & Valerio Deledda.

