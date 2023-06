Pegaso Security spa arriva a Olbia e annuncia l’assunzione di 100 persone

Le assunzioni della Pegaso Security a Olbia.

I servizi che la Pegaso Security spa offre sono molti e diversificati, dalla vigilanza al caricamento scaffali nella grande distribuzione passando per il portierato, per citarne solo alcuni. “Proprio per questo – precisa Carlo De Nigris, amministratore unico della Pegaso Security spa – avendo già sottoscritto una serie di contratti con dei nuovi clienti, abbiamo necessità di assumente circa 100 nuovi collaboratori“.

“Nello specifico – precisa Massimo Murgia, responsabile operativo – per sede di Olbia la Pegaso Security spa cerca 40 guardie giurate 40 portieri e 20 addetti al caricamento: contratto a tempo indeterminato, oltre che contratti stagionali per quei giovani che vorranno intraprendere un nuovo ed entusiasmante percorso lavorativo. Spero di conoscere presto i nostri nuovi collaboratori, mi auguro che da queste zone arrivino tante candidature perché questo vorrebbe dire cogliere al volo una opportunità di lavoro e darsi un’occasione di crescita personale“.

“Una nuova assunzione – conclude De Nigris – è sempre motivo di orgoglio per un’azienda come la nostra, nata grazie all’impegno ed alla determinazione di chi ci ha creduto fin dall’inizio e oggi quotata in borsa. Il nostro è un fatturato in continua crescita, il prossimo anno dovrebbe arrivare a 70 milioni di euro, ma parte dalla nostra vera forza: le persone che fanno parte della squadra Pegaso Security spa“.

Gli interessati possono inviare la candidatura a cv@pegasosecurity.it.

