Pinducciu sulla sua candidatura con Navone.

“Non ho ancora deciso se candidarmi e al momento non ci sto pensando. Sono sorpresa che sia stato indicato il mio nome”. Silvana Pinducciu, ex assessore allo Sport e Spettacolo del Comune di Olbia, smentisce di far parte di una delle liste a sostegno del candidato sindaco Augusto Navone, scelto dalla Grande Coalizione Civica in contrapposizione al primo cittadino uscente Settimo Nizzi per le prossime elezioni di primavera.

Ed in particolare assicura di non essere tra i nomi già messi nero su bianco della lista che sta preparando l’ex senatore Fedele Sanciu, a cui era legata politicamente. “Sono sorpresa che sia stato indicato il mio nome, perchè al momento non sono stata contattata e non ci sto pensando”, ribadisce Pinducciu. Non leggiamo, però, queste parole come una defezione dal gruppo di Navone, ma solo come una doverosa precisazione. La politica, si sa, ha i suoi tempi.

(Visited 131 times, 131 visits today)