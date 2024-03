Sabato 23 marzo la pulizia Plastic free a Porto Rotondo

Si terrà sabato 23 marzo la pulizia a Porto Rotondo, organizzata da Plastic Free e patrocinata dal Comune di Olbia. Per partecipare occorre iscriversi ed è necessario portarsi i guanti.

“Proseguono per i mesi di marzo e aprile gli appuntamenti per le giornate di sensibilizzazione ambientale aperte a tutti i cittadini, turisti e chiunque abbia il piacere di unirsi al gruppo”. Lo annuncia l’assessora all’Ambiente, Antonella Sciola. “La data del 23 marzo a Sa Jaga Brujada nei pressi di Porto Rotondo sarà un’ulteriore occasione di partecipazione attiva e presa di coscienza di come anche gli angoli più belli del nostro territorio necessitino sempre di tenere alta la guardia sulla difesa e protezione ambientale. Questo soprattutto se ci riferiamo a comportamenti e gesti che potrebbero apparire come semplici e banali. Ad esempio è meglio mettere in tasca o nella borsa una cartaccia o una bottiglietta di plastica se non si trova un cestino nell’immediatezza. Comportamenti questi che, se messi in atto in maniera sistematica e continua da tutti noi, rappresenterebbero un enorme valore aggiunto per il benessere ambientale”.

L’appuntamento è alle 9.10 a Porto Rotondo in via Sa Jaga Bruscjada, svoltando per via Pischina Negra (via ex Capraia). Per informazioni è possibile chiamare la referente Plastic free di Olbia, Francesca al numero 347 2339802.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui