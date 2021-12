Olbia in semifinale nella sfida di Plastic Free.

Olbia è in semifinale nella challenge sui social per diventare un comune “plastic free”. La sfida tra città italiane, lanciata il 13 dicembre dall’omonima associazione, ha in palio l’installazione di impianti di purificazione nelle scuole del comune vincitore, che saranno di supporto ai volontari sul territorio.

La città è riuscita a scalare comuni grandi come Torino, grazie alla grande partecipazione di scuole e cittadini. “Abbiamo superato città molto grandi grazie all’aiuto di alcune scuole – spiega la referente di Olbia, Francesca Carone – come Isticadeddu, Ettore Pais e Diaz che hanno fatto votare tutti i ragazzi. Abbiamo sfidato 436 città, riuscendo ad arrivare alla semifinale”.

Ora la città, grazie ai voti dei residenti, sfiderà Napoli, arrivando in finale, e poi, per aggiudicarsi la vittoria, le città avversarie che saranno o Piacenza o Bagnara Calabra, che è riuscita a battere La Maddalena. “Per adesso siamo pari con Napoli, con momenti di alti e bassi. E’ un comune molto grande – spiega la volontaria Plastic Free -, speriamo di riuscire a vincere”. La finale sarà domani e si vota fino alle 11.30 sulle storie della pagina ufficiale di Instagram dell’associazione. Le prime 10 città che resteranno in classifica riceveranno comunque dei premi.