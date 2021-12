Il meteo per i giorni di Natale.

Già da oggi, giorno della Vigilia di Natale, si noteranno i primi segnali di un cambiamento del tempo e di quella condizioni di stabilità che hanno accompagnato quasi tutto il nostro Paese nell’ultimo periodo. Il tutto si tradurrà inizialmente in un generale aumento delle nubi su gran parte della Gallura.

Dal 25 al 26 dicembre a Olbia e in Gallura sono previste delle giornate piovose e fredde ma non si prevede la neve. Il 25 e il 26 dicembre pioverà in gran parte della Gallura, infatti le temperature non supereranno i 15 gradi. In alcuni paesi della Gallura la massima raggiungerà i 7 gradi. I venti non supereranno i 20 km/h.