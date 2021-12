Il protocollo contro la contraffazione.

Siglato il protocollo d’Intesa tra il Comune di La Maddalena e la Direzione Territoriale ADM per la Toscana, la Sardegna e l’Umbria contro la contraffazione e gli altri illeciti connessi al commercio.

Nel quadro del sistema di relazioni che l’Agenzia Dogane e Monopoli ha da tempo instaurato, l’iniziativa permetterà lo scambio di informazioni tra i due enti sottoscrittori, al fine di prevenire e reprimere il fenomeno della contraffazione e le altre attività illecite con l’individuazione delle specifiche aree di intervento.

L’atto pattizio consentirà inoltre di perseguire la tutela del consumatore negli acquisti, favorendo la regolarità nel settore del commercio e contrastando le forme di criminalità organizzata, attraverso la cooperazione tra l’Ufficio delle Dogane di Sassari e il Corpo di Polizia Locale. L’obiettivo finale è quello di individuare la filiera e reprimere con continuità ed efficacia il fenomeno della vendita di prodotti di qualità diversa dal dichiarato e contrarie alle norme sul commercio internazionale.

“La sottoscrizione del Protocollo – ha evidenziato il direttore Territoriale ADM Roberto Chiara – consentirà le necessarie sinergie tra enti per combattere al meglio fenomeni gravi come quello della contraffazione che danneggia non solo le aziende, il loro fatturato e la loro immagine, ma anche gli stessi consumatori per i rischi connessi alla scadente qualità dei prodotti e quelli potenziali alla loro salute”.

“Il protocollo è necessario per tutelare in nostri commercianti soprattutto in questo particolare memento storico – ha sottolineato il sindaco Fabio Lai – dove le imprese stanno cercando di ripartire dopo lo stop causato dall’emergenza covid. Un ottimo esempio di cooperazione interistituzionale che porterà importanti risultati nell’interesse dei cittadini”.