Salmo bacchetta Nizzi nel suo ultimo album: ” A Olbia il capo sono io”

Playlist, il nuovo album record di Salmo.

Playlist, il quinto album di “Salmo” fa il record assoluto in Italia su Spotify. Il rapper registra il maggior numero di stream di un album in un giorno con quasi 10 milioni di stream. Nella sua carriera Salmo ha collezionato in totale, tra album e singoli, 11 dischi di platino e 14 dischi d’oro, con oltre 248 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Nei brani del rapper c’è sempre stato spazio per la sua vita, per la sua città e la sua carriera. Anche Playlist lo dimostra nella canzone “Ricchi e Morti”. Una canzone come un viaggio a ritroso quello di Salmo, che prima ci racconta di quanto ora fatturi e cavalchi “queste cagne come Sborriello“, poi, nella seconda traccia, ripercorre i tempi delle birre all’Eurospin con zero lire in tasca.

Salmo in questa canzone cita il sindaco Settimo Nizzi proprio nella prima strofa; “In città sono il capo, mica Nizzi”. Una frase polemica del rapper, che fa sorridere. L’album vanta la collaborazione di cinque artisti, tenuti nascosti persino nella tracklist fino alla pubblicazione. Le collaborazioni sono Fabri Fibra, Nitro, Sfera Ebbasta, Coez e NSTASIA.

