Torna la famiglia di cinghiali a spasso per Olbia. IL VIDEO

Avvistata la famiglia di cinghiali.

In piena città, nell’area dell’aeroporto Costa Smeralda di Olbia è tornata la famiglia di cinghiali con piccoli al seguito. La famiglia si è intrattenuta per parecchi minuti sulla strada e nelle aree adiacenti tra lo sbigottimento di chi ha potuto assistere alla scena. Non è la prima volta che accadono “incursioni” di questo tipo. Proprio la scorsa settimana erano stati avvistati sempre nella zona dell’aeroporto. Oltre l’avvistamento da parte della polizia locale di Olbia, i cinghiali sono stati visti anche dietro i parcheggi del Globo.

Il video dell’avvistamento:

