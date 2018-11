L’incidente questa mattina a Quartucciu.

Ancora sangue sulle strade della Sardegna. Un’auto ed una moto si sono scontrate, questa mattina, sulla statale 554, all’altezza di Quartucciu, alla periferia di Cagliari. Il bilancio, gravissimo, è di un morto e due feriti.

Le cause sono ancora in corso di accertamento. Secondo quanto si apprende potrebbe trattarsi di un tentativo di sorpasso finito male. Ad avere la peggio il conducente della moto, che è stato sbalzato sull’asfalto, mentre è ferita l’altra passeggera della moto e il guidatore dell’auto. Entrambi sono gravi in ospedale.

