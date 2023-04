Tumori infantili, il ”Pomodoro per la ricerca” in piazza a Olbia

L’evento sarà in piazza Olbia.

Il 15 e 16 aprile 2023 Fondazione Umberto Veronesi tornerà nelle principali piazze italiane per distribuire il suo prodotto solidale per eccellenza: il pomodoro in barattolo d’acciaio dedicato al sostegno della ricerca e cura sui tumori infantili.

Olbia sarà tra le centinaia di città che hanno aderito all’iniziativa, sabato 15 e domenica 16 i volontari saranno presenti con un gazebo in Corso Umberto (di fronte al Comune). L’evento si terrà dalle ore 10 alle ore 19. “Siete tutti invitati a contribuire con una donazione libera o con un contributo per il tris di pomodori pelati di euro 10”, annunciano i volontari che saranno presenti in piazza.

