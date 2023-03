Si cercano volontari per l’iniziativa della Fondazione Veronesi a Olbia.

Nel mese di aprile, i volontari della Fondazione Umberto Veronesi saranno presenti nelle principali piazze d’Italia per l’evento “Il Pomodoro per la ricerca 2023”, un’iniziativa volta a sostenere la ricerca e la cura dei tumori infantili.

Anche la città di Olbia si unirà alla causa, aderendo all’evento e allestendo un gazebo dedicato per supportare la lodevole iniziativa. Per riuscire a portare avanti questo progetto, si cercano volontari che vogliano collaborare con entusiasmo e passione. Il gazebo sarà un punto di incontro per i cittadini, un luogo in cui poter scambiare informazioni, curiosità e opinioni sulla lotta contro i tumori infantili e sulla ricerca che si sta portando avanti per trovare cure sempre più efficaci.

Come diventare volontario a Olbia.

“Per contribuire a questa importante causa e diventare volontario per la Fondazione Umberto Veronesi, per maggiori informazioni e per aderire all’iniziativa, è possibile contattare il responsabile del “banchetto”, che sarà felice di fornirti tutte le informazioni necessarie. Marco Buioni 3316873672 marcobuioni@alice.it.”

