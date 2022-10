Lo spettacolo notturno del ponte illuminato sul lungomare di Olbia

Il nuovo lungomare di Olbia completato.

Il lungomare di Olbia è stato completato. Ieri è stata inaugurata la palestra a cielo aperto sotto il ponte di via Genova, assieme ai bagni pubblici. Ma il parco fitness non è l’unica novità del nuovo tratto completato del waterfront cittadino.

Ieri sera per la prima volta il ponte sul lungomare si è illuminato di blu, offrendo uno spettacolo magnifico sul mare. La sopraelevata, al centro di un futuro progetto volto all’abbattimento e la sua sostituzione con un tunnel sottomarino, intanto si fa apprezzare con la sua nuova veste. Anche la palestra sotto il ponte è resa illuminata la sera per fare in modo che sia fruibile a tutte le ore.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui