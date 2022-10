Rifiuti di ogni genere in una discarica scoperta a Olbia

La Guardia di finanza ha sequestrato un’area di oltre mille metri quadri trasformata in discarica alle porte di Olbia: denunciato il responsabile. Il terreno agricolo, che si affaccia sulla Statale 73 in direzione Cugnana, sarebbe dovuto servire per i pascoli ma accoglieva solo rifiuti. Automobili e furgoni dismessi, insieme a materiale plastico, ferroso e chimico altamente inquinante come vernici, parti meccaniche e rifiuti ferrosi. “Si tratta di un’area che costituisce un enorme rischio per la salute dei cittadini – spiega la Finanza -. Oltre a essere pesantemente impattante dal punto di vista paesaggistico e ambientale”.

I rifiuti sono stati ritrovati dalle Fiamme gialle nel terreno che da anni è preso in affitto da un sessantenne di origini emiliane che vive e risiede a Olbia. Per lui è scattata la denuncia con l’accusa di gestione di rifiuti non autorizzata. Dopo i controlli e l’individuazione del responsabile è scattato il sequestro dell’area. “L’operazione testimonia l’impegno del Corpo nel particolare comparto, a salvaguardia della salute dei cittadini e della tutela del territorio – spiegano dalla Finanza -. Ove l’azione di controllo economico si svolge a tutto campo per reprimere ogni forma di illegalità“.







