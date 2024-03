Olbia e Arzachena, Poste celebra la Pasqua con la speciale cartolina

La cartolina di Pasqua e l’annullo speciale alle Poste di Arzachena a Olbia.

Anche a Olbia e Arzachena Poste Italiane celebra la Pasqua 2024 con una colorata e animata cartolina filatelica e un annullo filatelico speciale. In città i due prodotti filatelici sono disponibili, fino al 2 aprile, negli uffici postali con sportello filatelico di Olbia Centro (via Acquedotto) e Arzachena (viale Costa Smeralda) oltre che sul sito.

Con l’annullo filatelico speciale, oltre alla cartolina, si potranno timbrare le corrispondenze presentate

allo sportello filatelico, presso il quale saranno disponibili i francobolli per l’affrancatura.

Una nuova occasione per i collezionisti o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale,

un modo per sostenere il valore della scrittura e custodire nel tempo un ricordo della festività.

