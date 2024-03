Cagnolina anziana uccisa a fucilate a Tempio, caccia al killer di Dollarina

La cagnolina è stata trovata priva di vita a Tempio.

A Tempio una cagnolina è stata uccisa a fucilate. Dollarina, questo è il nome dell’animale, di circa 12 anni, molto amata in città, è stata trovata in un lago di sangue. La denuncia arriva dall’associazione Save Limbara, subito dopo l’episodio, avvenuto ieri in pieno giorno.

“La cagnolina che era solita stazionare nel piazzale CRAI – scrive l’associazione – seguita da amorevoli cure da parte di volontari e volontarie e persone in genere, ben voluta da tutti i frequentatori del centro commerciale e non, la quale era solita fare feste a tutti, è stata barbaramente uccisa con delle fucilate in una strada della ZIR di Tempio”.

”Che fastidio vi dava?”, si chiedono. Intanto sono partite le denunce e le indagini, con la speranza dell’individuazione immediata dei responsabili, che in città sono ricercati. La cagnolina era la mascotte del centro commerciale della zona industriale di Tempio. Dollarina era stata adottata da un gruppo di volontari, dai lavoratori della zona industriale e da numerosi frequentatori dei bar e dei negozi del quartiere.

Le indagini.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Tempio hanno ricevuto la segnalazione del tragico evento e sembra che siano stati recuperati dei materiali sull’asfalto che potrebbero aiutare nelle indagini per identificare i responsabili di questo gesto inaccettabile. Anche gli animalisti di Lav Sassari si sono uniti allo sconcerto. “Non è tollerabile questa violenza gratuita sugli animali e ci auguriamo che il colpevole possa pagare ciò che ha fatto con gli interessi”, scrivono sui social.

”Lei non chiedeva nulla, aspettava silenziosa una carezza, un saluto – scrive una donna che si occupava del cane, che ha portato uno dei ricordi di Dollarina in vita -. Si stava godendo la vecchiaia, accudita e amata dalle splendide volontarie, dai clienti e non.. Chi le ha sparato, ammazzandola, ha dimostrato di essere uno psicolabile, un uomo grande come un coriandolo.. Non ha mostrato coraggio, perché non ci voleva coraggio per affrontare Dollarina”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui