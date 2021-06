Bagno al lungomare di Olbia.

C’è chi il primo bagno lo ha già fatto in spiaggia e c’è invece chi ha preferito inaugurare la stagione estiva al nuovo lungomare di Olbia. Due turisti stranieri in costume da bagno si sono tuffati dalla passerella in legno.

Non è la prima volta che accade, perché già in pochi giorni qualcun altro ci aveva provato. Poche settimane fa un giovane olbiese ha provato l’ebbrezza di tuffarsi dalla passeggiata di via Redipuglia. La recente ordinanza vietasse qualsiasi attività sul nuovo waterfront cittadino, come la balneazione, non ha spento quella che potrebbe essere la nuova mania dell’estate del 2021.

(Visited 708 times, 708 visits today)