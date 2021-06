I casi di covid a Olbia.

Sono solo uno o due casi al giorno i casi di coronavirus a Olbia. In tutto sono soltanto 70 le persone positive al virus. “Segno che la campagna vaccinale sta proseguendo”, ha commentato il sindaco Settimo Nizzi.

A Olbia il 40% della popolazione è già vaccinata, con il 90% degli anziani che ha già ricevuto le dosi e il 70% degli over 60. “Invito comunque la popolazione a essere prudente e non sentirsi libera solo perché siamo in zona bianca – ha detto il primo cittadino – . Soprattutto bisogna sollecitare chi ha paura ad andare a vaccinarsi perché non è pericoloso. Ai giovani comunque fanno le dosi di Pfizer e Moderna e non Astrazeneca”.

Le fasce di età più giovani stanno intanto prenotando il loro vaccino e prendendo appuntamento per ricevere la loro dose. Dopo alcuni iniziali problemi nell’utilizzare il sito delle poste, il servizio è stato migliorato proprio questa settimana.

