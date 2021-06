L’ordinanza della Capitaneria di porto di Olbia.

L’ordinanza della Capitaneria di porto emanata oggi ha stabilito le regole e i divieti per il nuovo lungomare Francesco Cossiga di Olbia vietando l’ormeggio nel tratto compreso tra il dente Bosazza e la rotonda S’Artiglieria, parallelamente a Via Genova e Via Redipuglia

E’ vietata anche la sosta di unità di qualsiasi tipologia in prossimità delle scale ubicate lungo la passeggiata in legno, la cui funzione è esclusivamente quella di consentire il recupero di un uomo a mare in caso di caduta accidentale.

Lungo l’intero tratto di banchina di cui al primo comma del presente articolo, è vietato effettuare operazioni di imbarco o sbarco passeggeri e merci su e da unità di qualsiasi tipologia.

Fatte salve eventuali autorizzazioni, connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive o di altro genere, nello specchio acqueo portuale e, nello specifico, in quello antistante il nuovo lungomare, è vietato svolgere qualsiasi tipo di attività ludico-sportivo-ricreativa che preveda l’impiego di mezzi che non siano dotati di propulsione a motore. Nelle acque del porto di Olbia è vietato navigare a remi, nonché praticare attività di pesca e la balneazione.

