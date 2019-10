Il banchetto di Fratelli d’Italia a Olbia.

Fratelli d’Italia in azione anche ad Olbia la raccolta firme per sostenere le quattro proposte di legge di iniziativa popolare, che riguardano l’elezione diretta del presidente della Repubblica, l’abolizione dei senatori a vita, il tetto massimo alla pressione fiscale stabilito in Costituzione e la supremazia dell’ordinamento Italiano su quello Europeo.

Fratelli d’Italia ha posizionato un punto di raccolta firme fino a sabato 2 novembre in viale Aldo Moro all’angolo con via Poletti. Si può firmare dalle 9 ed è necessario presentare un documento di identità valido.

(Visited 84 times, 107 visits today)