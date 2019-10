La pulizia delle isole Piana e Cavalli.

Realizzata la consueta pulizia dei fondali e delle coste dell’Amp di Tavolara Punta Coda Cavallo. Quest’anno il Consorzio di Gestione dell’AMP di Tavolara Punta Coda Cavallo, in concerto con la Multicervices srl del Comune di Loiri Porto San Paolo, la Devizia Spa del Comune di Olbia e la Coop Axinella, ha voluto organizzare la pulizia delle coste e dei fondali delle isole Piana e Cavalli.

Sull’isola sono state raccolte numerose bottiglie di plastica e lattine in alluminio, polistirolo, una batteria di automobile, un frigorifero, una tamburlana arrugginita, un barbecue, tubi di polietilene e tantissima plastica ormai ridotta in pezzetti.

In mare, fortunatamente, anche grazie alle intense attività di sensibilizzazione e comunicazione portate avanti in questi anni dall’Ente Gestore, sono state trovate solo una decina di bottiglie di plastica e qualche lattina in alluminio.

“Continuiamo a frequentare gli ambienti naturali con attenzione e rispetto ricordandoci di non abbondonare mai rifiuti e cerchiamo di adottare comportamenti più sostenibili riducendo ancora l’utilizzo delle plastiche”, la raccomandazione dell’Amp.

